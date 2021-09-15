Военные учения «Запад-2021» России и Беларуси завершились

Совместные военные учения России и Беларуси «Запад-2021» завершились. Церемония закрытия прошла в Нижегородской области в среду — на день раньше, чем было запланировано.

Маневры были организованы на девяти российских и пяти белорусских полигонах, а также в акватории Балтийского моря. Учения продлились пять дней. В них участвовали около 200 тысяч военнослужащих, 15 кораблей и почти 100 самолетов и вертолетов.

В ходе маневров на военные полигоны приезжали Владимир Путин и Александр Лукашенко, во время визита заявивший, что Минск закупит у Москвы вооружения на сумму более миллиарда долларов. Президентам России и Беларуси показали в том числе применение боевых роботов и ударных беспилотников «Иноходец» и «Форпост».

И в Москве, и в Минске подчеркнули, что учения «Запад-2021» несут сугубо оборонительный характер. Тем не менее в НАТО выразили обеспокоенность маневрами, проходящими на фоне накаляющейся ситуации в регионе, и заявили что Россия «должна вести себя предсказуемым образом».