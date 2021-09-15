ООН ограничит искуственный интеллект

ООН призывает ввести мораторий на применение некоторых технологий, использующих алгоритмы искуственного интеллекта. В частности, системы сканирования лиц, отслеживающие людей в общественных местах, несут угрозу соблюдению прав человека – так считают эксперты организации.

– Искусственный интеллект уже стал частью нашей жизни, – отмечает Пегги Хикс из управления ООН по правам человека (OHCHR). – И нельзя откладывать на потом борьбу за то, чтобы он развивался и применялся для улучшения общества, соблюдения прав, а не становился инструментом дискриминации, вторжения в частную жизнь и ущемления прав.

На проходящей сейчас в Женеве сессии Совета ООН по правам человека призвали безотлагательно обеспечить законодательную базу, регулирующую использования таких технологий на международном уровне.