Донбасс: очередной виток обострения

На востоке Украины нарушен режим прекращения огня: украинская сторона сообщила о гибели там во вторник своего военнослужащего. Российские власти накануне возбудили уголовное дело об обстреле населенного пункта Докучаевск. Там, как сообщают СМИ, ранены два мирных жителя.

Тем временем Вашингтон пообещал в полной мере выполнить обязательства перед Украиной в сфере безопасности. Это подтвердил в понедельник американский госсекретарь Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. Выступавший там же конгрессмен Брайан Фицпатрик рассказал, что недавно посетил Украину. По его словам, официальные лица в стране "напуганы до смерти" в свете случившегося в Афганистане и "сомневаются в готовности" США поддерживать Киев.

Киев со своей стороны собирается в рамках Госассамблеи ООН созвать дебаты по ситуации и поднять вопрос о возврате утраченных территорий.