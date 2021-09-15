Папа римский в беднейшем квартале Европы

Улицы города Кошице заполнены верующими, которые приветствуют папу римского. Франциск прибыл сюда в ходе визита в Словакию. На местном стадионе понтифик обращался к молодёжи, призывая их не забывать о своих католических корнях.

Но главное событие визита — поездка в Луник IX. Этот квартал считается одним из крупнейших цыганских гетто Европы — и одним из беднейших. Жители Кошице предпочитают обходить это место стороной; папу римского здесь ждали с радостью и надеждой:

"Я очень рад, что папу волнует наша судьба — теперь весь мир будет знать, что нам нужна помощь".

Тысячи людей живут в квартале без работы и без самых базовых удобств. Цыгане называют себя жертвами предрассудков дискриминации, из-за которых они не могут вырваться из порочного круга:

"Искать работу-то можно; но как только люди слышат, что вы из Луника — вам немедленно отказывают".

К приезду главы римской католической церкви коммунальщики отремонтировали дорогу в квартал и дали свет: обычно электричество и вода отключены за неуплату.