Борьба с домашним насилием: не политическая тема на выборах в Госдуму

17 сентября в России стартуют трехдневные парламентские выборы. Одна из социальных тем, которая волнует избирателей, прежде всего женщин, борьба с домашним насилием. Это ключевой тезис программы правозащитницы Алены Поповой В случае успеха, она обещает лоббировать принятие соответствующего закона. И речь идет не только о насилии по гендерному признаку.

Алена Попова, кандидат в Госдуму: "Здесь у нас дом. В этом доме есть подъезды. В каждом подъезде есть случаи домашнего насилия. В двух подъездах дети бьют бабушек. В одном подъезде муж бьет жену. В другом подъезде полупьяная родня бьет дедушку. На каждой встрече, на которой мы есть, находится хотя бы один человек, которой был или свидетелем, или пострадавшим от домашнего насилия".

41-летняя Ирина Петракова годами страдала от жестокого обращения со стороны мужа. Даже после развода, рассказала Ирина, он напал на нее у здания суда.

Ирина Петракова, пострадавшая: "Если бы тогда закон уже действовал и был бы ордер, он просто не смог бы ко мне подойти. Как минимум, одного инцидента я бы смогла избежать. Это очень сильное унижение. Ты не можешь ничего сделать, когда человек сильнее тебя физически".

По словам политолога Аббаса Галлямова, тема насилия в семье ранее никогда не входила в повестку дня общенациональных выборов и может иметь потенциал, поскольку женщины голосуют активнее мужчин.

Аббас Галлямов, политолог: "Ввиду того, что эта тема может сыграть говорит тот факт, что она сугубо женская. Может так получиться, что мужчины ее (тему) просто не чувствуют, не считают релевантной, не считают политической. Она (тема) по своей сути не очень политическая была до последнего времени. А женщин она трогает. А голосуют-то женщины".

Известные лоббисты закона о противодействии насилию есть и в партии власти. И они говорят, что отстаивать данную инициативу непросто.

Оксана Пушкина, депутат Госдумы: "Как бы Алена не билась, если принято решение сверху - тормозить, блокировать, или принять - так тому и быть".

По данным отчета Всемирного банка Women, Business and the Law за 2018 год, россиянок признали одними из самых незащищенных в мире от насилия. Россия набрала ноль баллов в области защиты прав женщин, поскольку в стране не приняты соответствующие законы. В итоге место России оказалось среди таких стран как Либерия, Габон, Иран, Йемен и ОАЭ.