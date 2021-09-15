Феминизм в России продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых тем в общественно-политической повестке, в том числе благодаря дискуссии вокруг закона о профилактике домашнего насилия, а также уголовных дел сестер Хачатурян и художницы Юлии Цветковой.

Несмотря на это, в Госдуме феминистки почти не представлены — защитой прав женщин системно занимается депутат Оксана Пушкина, которой в новом составе парламента не будет. На этих выборах в Госдуму идет правозащитница Алена Попова, которая уделяет женской повестке много внимания — но сначала ей придется победить участника телевизионных шоу Анатолия Вассермана, который считается фаворитом.

Феминистка на пути в Госдуму

В России прошла серия протестов за принятие закона о домашнем насилии. Pavel Golovkin/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved

Избирательная кампания в 205-м Преображенском округе Москвы, объединяющем девять спальных районов на востоке Москвы, уже стала одной из самых интригующих страниц всех парламентских выборов 2021 года. Кандидат от «Яблока», правозащитница Алена Попова рассчитывает одержать победу над Анатолием Вассерманом, которого вся страна знает в основном как участника интеллектуальных игр на ТВ. На прошлых выборах он выдвигался от партии «Справедливая Россия», но на этот раз идет на выборы в качестве самовыдвиженца, хотя, по утверждению Поповой, это лишь видимость и Вассермана можно считать провластным кандидатом. Основания так считать действительно есть: так, например, штаб Вассермана возглавляет бывший единоросс, политтехнолог Андрей Максимов. Сам кандидат не отрицает, что поддерживает президента Владимира Путина.

«Я действительно много что поддерживаю в деятельности нынешнего правительства и, соответственно, много что поддерживаю в деятельности партии “Единая Россия», - сказал он в одном из интервью.

Крупнейшими донорами кампании Вассермана (ее общий фонд оценивается в 34 миллиона рублей — во много раз больше, чем у других кандидатов) стали АНО «Активное долголетие» и «Диалог поколений», возглавляемые функционером «Партии пенсионеров» Михаилом Фальченко. Попова же, напротив, гордится тем, что ее кампания финансируется из пожертвований людей со всей страны.

Программа и взгляды Поповой и Вассермана также во многом противоположны друг другу. Правозащитница обещает добиваться принятия закона о профилактике домашнего насилия, который ее оппонент считает вредным и опасным для российского общества. «Что касается феминизма и прочих модных нынче вариаций на тему "меня тоже обидели", не думаю, что они наберут популярность в русской цивилизации», - говорил он журналистам.

В числе прочего законопроект предполагает введение защитных предписаний, которые должны оградить жертв от агрессоров. Последних также предложено ставить на профилактический учет. Проект закона был опубликован на сайте Совета Федерации еще в ноябре 2019 года и вызвал широкую общественную дискуссию, которая продолжается до сих пор. При этом документ пока так и не был внесен в нижнюю палату парламента. Среди сроков его принятия называют конец 2021 или начало 2022 года. Попова была одним из авторов законопроекта, в программе кандидата он играет ключевую роль.

Главным пунктом программы Вассермана стала отмена пенсионной реформы, которая началась в 2019 году. Кандидат также является яростным противником шведской экоактивистки Греты Тунберг и предлагает выйти из всех международных соглашений, которые опираются на парниковую теорию глобального потепления, например Парижское соглашение по климату, которое обязывает страны снижать выбросы CO2 в атмосферу.

Консерваторы на тропе войны

В ходе кампании Алене Поповой уже пришлось столкнуться с травлей. В июле журналистка телеканала «Дождь» Анна Монгайт взяла интервью у однополой пары девушек-моделей, попавших на обложку журнала Elle. После этого Монгайт начали поступать угрозы со стороны членов ультраконсервативного сетевого движения «Мужское государство». Попова публично поддержала журналистку в эфире «Дождя» и вскоре сама стала мишенью для радикалов. Лидер «Мужского государства» Владислав Поздняков назвал ее «лживой … тварью» и опубликовал в своем телеграм-канале ссылку на соцсети кандидата. За этим последовала волна оскорблений и угроз. 28 августа Попова сообщила в Фейсбуке, что неизвестные «частично сожгли» ее машину и опубликовала фото повреждений автомобиля. По словам кандидата, этому предшествовали атаки на ее соцсети и телефон, а также слив паспортных данных в интернет. Ранее в штабе Поповой сообщили, что собираются обратиться в Следственный комитет из-за угроз членов «Мужского государства».

Сторонники Позднякова широко известны своими атаками не только на феминисток. В разное время члены «Мужского государства» травили мать-одиночку из Краснодара, усыновившую темнокожего ребенка, и вдову студента-нигерийца, погибшего при спасении утопающих. Угрозы поступали российским актрисам, снимавшимся в порноклипе солиста Rammstein Тилля Линдеманна. Соратники Позднякова также проводили уличные пикеты с требованием наказать сестер Хачатурян, убивших своего отца после нескольких лет побоев и истязаний с его стороны. Последней громкой акцией «Мужского государства» стали атаки на сети суши-ресторанов «ЁбиДоёби» и «Тануки» — поводом стало появление чернокожих моделей в рекламе этих заведений. При этом в многочисленных интервью Поздняков утверждает, что никогда не призывал ни к чему своих сторонников и не несет ответственности за их действия.

Ранее феминистки уличили «Мужское государство» в сотрудничестве с полицейским Центром «Э», сотрудники которого занимаются борьбой с экстремизмом и следят за российскими оппозиционерами. Движение «СоцФем Альтернатива» утверждает, что данные из рапортов МВД оказались в распоряжении членов движения Позднякова. Депутат Оксана Пушкина попросила Генпрокуратуру и МВД проверить возможную связь Центра «Э» с «Мужским государством». В министерстве ответили, что в результате проверки не было выявлено никаких нарушений и фактов передачи служебной информации третьим лицам.

При этом «Мужское государство» — далеко не единственное консервативное объединение, считающее феминисток своими врагами. Еще одно известное в России движение — «Сорок сороков», созданное композитором Андреем Кормухиным в 2013 году и пользующееся поддержкой РПЦ. «Под разными предлогами они выступают против рождения детей, семьи, Бога и самого человека. Дергают их за ниточки Сорос, Байден и другие западные политики и магнаты. Разрушение института семьи, война с традиционными нравственными ценностями, борьба с верой и популяризация абортов — звенья одной цепи. Задача этих сил — хаос!» — заявлял Кормухин. Под «этими силами» активист имел в виду феминисток, либералов и представителей ЛГБТ-сообщества. «Сорок сороков» в числе прочего известно тем, что организовывало митинги против принятия закона о домашнем насилии. Адвокат депутата Оксаны Пушкиной даже подавал заявление в МВД на представителей движения из-за угроз ей и другим авторам законопроекта. Кормухин же утверждал, что к рассылке угроз его организация отношения не имеет.

По мнению Алены Поповой, поборников традиционных ценностей не стало больше — дело лишь в том, что в последнее время они начали проявлять большую активность. «Они вообще всегда были, просто сейчас государство не обращает на них внимания. Не потому, что они всесильные, а просто за это не получишь большого количества “палок” в нашей системе, и никому не интересно бегать за людьми школьного возраста или чуть старше. Если они не занимаются политической деятельностью, направленной на свержение режима и на изменение системы, они не интересны. Главная проблема в том, что такое равнодушие системы позволяет этим людям выставлять себя безнаказанными», — отметила собеседница Euronews.

Государство против женщин

Выставка работ Юлии Цветковой. AP Photo

На словах российские первые лица никогда не осуждали феминистское движение, даже напротив. «Феминизм зародился достаточно давно, и зародился как движение по защите прав женщин изначально. И в целом здесь нет ничего плохого, наоборот, я считаю, что это правильное, хорошее направление по защите прав женщин», — говорил российский президент Владимир Путин в 2017 году. Однако многие феминистки считают, что в действительности власти стремятся ограничить борьбу женщин за свои права. «Государство боится темы равноправия и любой женской повестки ненасилия. Женская повестка начинается и заканчивается у нашей системы только темой материнства, причем не в тотальном улучшении уровня жизни для мам, а запретом абортов или их выводом из ОМС, поддержкой насилия в том числе и в семье, выдачей мизерных пособий и консервативного поворота вообще», — считает Алена Попова.

С феминизмом в последние годы борются не только различные консервативные движения, но и сама РПЦ, стоящая на страже традиционных ценностей. Патриарх Кирилл исчерпывающе высказался об этом еще в 2013 году. «Считаю очень опасным явление, которое называется феминизмом, потому что феминистические организации провозглашают псевдосвободу женщин, которая в первую очередь должна проявляться вне брака и вне семьи. В центре феминистской идеологии — не семья, не воспитание детей, а иная функция женщин, которая нередко противопоставляется семейным ценностям», — заявил предстоятель. Другие священники также часто допускают спорные высказывания, вызывающие гнев у феминисток. Так, умерший в 2020 году протоиерей Димитрий Смирнов, возглавлявший патриаршую комиссию по вопросам семьи, однажды заявил, что женщины «слабее умом», чем мужчины. Глава синодального Отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Пантелеимон советовал женщинам не делать замечаний своим мужьям во избежание конфликтов в семье.

При этом гораздо больше проблем феминисткам доставляют не церковные иерархи, а силовые и надзорные органы. Ярким примером противостояния государства и фем-движения стало дело художницы и ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой из Комсомольска-на-Амуре. В 2019 году ее обвинили в распространении порнографии из-за публикации рисунков обнаженных женщин в феминистском паблике в интернете. Уголовное преследование началось после доноса известного противника ЛГБТ-сообщества Тимура Булатова. В поддержку Цветковой неоднократно организовывали различные акции, которые часто пресекались сотрудниками полиции и Росгвардии. Судебные слушания по делу активистки начались в апреле 2021 года в закрытом режиме. На данный момент приговор Цветковой еще не вынесен. Ей грозит до шести лет колонии.

Под прессингом государства иногда оказываются и целые организации, разделяющие ценности феминизма. Некоммерческая организация «Насилию.нет», которая работает над проблемами домашнего насилия и гендерного неравенства, была признана «иностранным агентом» в декабре 2020 года. После этого у НКО возникли проблемы: «Насилию.нет» выселили из офиса и несколько раз оштрафовали на суммы в сотни тысяч рублей под предлогом нарушения закона об «иноагентах». При этом, по словам директора организации Анны Ривиной, у ее проекта не было активного иностранного финансирования — только несколько небольших переводов из-за рубежа.

По мнению Алены Поповой, пример «Насилия.нет» показывает истинное отношение государства к защитникам женщин. «Всех, кто за права женщин на экономическую безопасность, на защиту от насилия, на политическое участие в качестве лиц, реально принимающих решения, нашей системе проще закатать в асфальт, заставить уехать или прикрепить ярлык иноагента», — заключила кандидат.

«Бороться все равно будем»

Попова высоко оценивает свои шансы на победу над Вассерманом. При этом, по ее словам, многое будет зависеть от того, на какого кандидата сделает ставку «Умное голосование» оппозиционера Алексея Навального. Проект, ориентированный на протестный электорат, был запущен в 2018 году с целью снизить присутствие «Единой России» во властных структурах. Идея системы «Умного голосования» — голосовать за самого сильного соперника партии власти, чтобы не допустить распыления оппозиционных голосов между разными кандидатами.

Многие самовыдвиженцы и кандидаты из оппозиции надеются на «Умное голосование», но правозащитники предупреждают о том, что власти ведут кампанию против системы Навального. Так в июле стало известно о «дыре» в безопасности сайта «Умного голосования», которая позволяла третьим лицам получить доступ к зарегистрированным пользователям. В августе правоохранительные органы начали обход россиян, воспользовавшихся приложением Навального. Сайт «ОВД-инфо» насчитал 1421 случай опроса сторонников оппозиционера минимум в 11 регионах.

После признания «Фонда борьбы с коррупцией», который активно продвигал систему, иностранным агентом и экстремистской организацией, власти начали блокировать сайт «Умного голосования». В сентябре Арбитражный суд Москвы запретил поисковым системам Google и «Яндекс» использовать словосочетание «Умное голосование» в поисковой выдаче. «Яндекс» удалил ссылку на проект в поиске, но заявил о намерении обжаловать решение суда.

Позже Роскомнадзор установил, что США — «самая крупная территориальная группа, откуда идут попытки обхода блокировок». МИД обвинил США в попытке вмешательства в российские выборы вызвал посла в Москве Джона Салливана. 13 сентября в московский офис Google пришли приставы. «Разработчики приложения "Умное голосование" в том числе, эти компании не просто связаны с США, они связаны с Пентагоном», - сказала внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова в эфире «Соловьев Live».

Попова до последнего надеялась на то, что приложение принесет ей победу. «В зависимости от их (команды «Умного голосования» — Euronews) решения они или повысят наши шансы, или нам придется очень-очень тяжело, и, скорее всего, мы не победим. Но бороться все равно будем», — подчеркнула кандидат в беседе c Euronews. Уже после этого разговора стало известно, что «Умное голосование» не поддержало Попову: в 205-м округе соратники Навального рекомендовали голосовать за коммуниста Сергея Обухова.