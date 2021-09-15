Доминик Рааб лишился поста главы МИД Великобритании из-за отпуска

На фоне скандала с эвакуацией переводчиков из Афганистана Доминик Рааб уступает пост главы британского МИД Лиз Трасс, ранее возглавляшей министерство внешней торговли и ведомство по делам женщин и равенства.

Доминик Рааб, отдыхавший на Крите и не связавшийся со своим афганским коллегой, когда талибы взяли Кабул, останется в правительстве и получит должность вице-премьера и министра юстиции.

Несмотря на слухи о возможной отставке, Прити Пател продолжит быть главой МВД. Это значит, что теперь женщины занимают половину высших должностей в британском кабинете.

Борис Джонсон также сменил министров жилищного строительства и образования. Причиной перестановок называют недовольство в обществе мерами правительства по выходу из кризиса, вызванного пандемией.

«Так что европейским столицам теперь придется иметь дело с новым министром иностранных дел Лиз Трасс, которая в последнее время вела переговоры о пост-брекситных торговых сделках. Но на самом деле отношения Европы и Соединенного Королевства в основном определяет Дэвид Фрост — хардлайнер, участвовавший в финальной стадии переговоров о брексите, награжденный местом в кабинете Бориса Джонсона. Он будет продолжать переговоры и не собирается меняться креслами ни с кем», передает из Лондона корреспондент Euronews Тайг Энрайт.