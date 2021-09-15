Дом наркобарона разыграли в лотерею

Купи билетик — и получи поместье наркобарона: в Мексике проходит лотерея, главные призы которой — конфискованные виллы мафиози и коррупционеров. Среди них — дом Хоакина Гусмана по прозвищу "Эль Чапо" — "Коротышка". По сравнению с другими он довольно скромен, зато именно оттуда наркобарон сбежал от мексиканских силовиков в 2014 году. Попался он лишь спустя два года.

"Представьте, если бы я выиграл один из этих домов, принадлежавших Эль Чапо или Эль Кальдерону, — да я бы с ума сошёл от счастья!", — признаётся участник лотереи.

Дом "Коротышки" оставлен практически как был; власти лишь сняли несколько десятков камер видеонаблюдения, с помощью которых Гусман следил за окрестностями, и забетонировали подземный ход в туалете, через который "Эль Чапо" и сбежал от силовиков.

Прибыль от продажи лотерейных билетов — власти рассчитывают на 25 млн долларов — будут направлены на социальные и благотворительные проекты.