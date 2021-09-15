Убийство Макки: четверо арестованы

В Северной Ирландии арестованы четверо подозреваемых в причастности к убийству журналистки Лайры Макки. Сообщается, что речь идёт о мужчинах в возрасте от 19 до 33 лет. Представитель полиции отметил, что задержанию предшествовало тщательное расследование, продолжавшееся больше двух лет.

В апреле позапрошлого года во время охвативших автономию массовых беспорядков 29-летняя Макки получила смертельное ранение, когда националист в маске открыл огонь по полицейским, рядом с которыми она находилась журналистка. Она была автором многочисленных публикаций о конфликте в Ольстере и «Ирландской республиканской армии».