Не только трубка: в Мадриде открылась выставка Рене Магритта

Образ трубки — это не трубка: об этом посетителям музея Тиссена-Борнемисы вновь напомнят картины Рене Магритта. Выставка под названием «Машина Магритта» бельгийского художника открылась на этой неделе в Мадриде.

Рене Магритт — один из самых знаменитых сюрреалистов в мире. В своих работах он играет с перспективой и силуэтами, а также заставляет зрителя постоянно задаваться вопросами.

Многие из его картин построены вокруг парадокса.

«Магритт берет метафору и доводит её до крайности, до абсурда», — говорит арт-директор музея Тиссена-Борнемисы в Мадриде Гильермо Солана.

Выставка состоит из трех частей: первая посвящена автопортретам Рене Магритта, вторая — его картинам с надписями, а третья — работам художника с силуэтами мужчин в шляпах-котелках.

Всего в Мадрид привезли более 90 картин из музеев, галерей и частных коллекций.

«Он создавал изображения, которые меняли людей. Магритта понимают и дети, и взрослые. Каждый может найти себя во всех его картинах», — считает директор Фонда Магритта Шарли Хершовичи.

«Машина Магритта» охватывает все периоды творчества художника: с 1926-го года, когда он только начал свою карьеру и примкнул к сюрреалистам, до его смерти в 1967-м.

Выставка продлится до следующего января.