Против санкций за невакцинацию

"Медикам нужна помощь, а не санкции!" "Вчера герои , сегодня - изгои!" "С прививкой или без - мы свободные люди!" Такие лозунги были слышны возле здания министерства здравоохранения Франции во вторник.

В Париже и других крупных городах страны сотни людей вышли на центральные площади и улицы выразить свой протест против принудительной вакцинации от коронавируса работников медучреждений.

По решению властей, со среды тех, кто отказался от прививки, начнут отстранять от работы.

Рашил Ушем, врач госпиталя Плезир: "Мы заслуживаем внимания. 18 месяцев назад нам аплодировали. В июле вся страна отдавала дань уважения нашей работе. А теперь нас грозят отстранить. Это означает, что мы останемся без зарплаты и права работать в другом месте. Мы не преступники и не хулиганы. Уже одно это должно заставить людей взбунтоваться. Давайте же сядем за стол переговоров и найдем решение".

Кристоф Прюдом, врач скорой помощи, член CGT: "Если эту меру, которая вызвала столько споров, примут, то она будет иметь серьёзные последствия для населения, для пациентов. Поскольку власти таким образом лишь пытаются продемонстрировать свою силу и авторитет за восемь месяцев до президентских выборов".

Последствия - острая нехватка персонала, говорят демонстранты, добавляя, что врачи, медсёстры, санитары и без того работают наизнос. А с уходом непривившихся ситуация, очевидно, ухудшится.

По данным французских властей, примерно 12% от общего числа сотрудников больниц и клиник, домов престарелых, скорой помощи не иммунизированы.