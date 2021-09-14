К 100-летию Станислава Лема

100 лет исполняется со дня рождения одного из величайших писателей-фантастов всех времён - Станислава Лема.

Его произведения переведены на более чем 40 языков. А многое из описанного - стало пророческим.

"Эдем", "Кибириада", "Непобедимые" - будь то небольшой рассказ, целый роман или многотомник - автор затрагивал глубоко философские темы и размышлял о будущем: эпохе постчеловека, его взаимодействии с внеземными цивилизациями, месте в мире цифровых технологий (причём задолго до их появления).

Творчество польского писателя особенно любили в Советском Союзе."Солярис", снятый Тарковским по роману Лема, стал классикой мирового кинематографа.

Иштван Немере, венгерский писатель: "Если говорить о жанре, то этот человек оказал магнетическое влияние на читателей. Он заставил людей задуматься о том, чо чем раньше было не принято думать, понять, что научная фантастика - не только о космосе и путешествиях, но и о видении, о представлении того, каким может быть будущее".

Свой последний роман он опубликовал в 87-м После из под его пера выходили эссе и труды по футурологии - вплоть до смерти писателя в 2006 году. Астероид номер 3836 Солнечной системы был в назван в честь Станислава Лема.