Пожары на юге Испании: опасность миновала

Пожары на юге Испании: опасность миновалаКомментарии
Крупный лесной пожар, длившийся почти неделю, уничтожил более 8 тысяч гектаров в горном районе Сьерра Бермеха в испанской провинции Малага (автономное сообщество Андалусия).
Бедствие заставило около трёх тысяч жителей покинуть свои дома. Один пожарный погиб.
Во вторник глава правительства Андалусии Хуан Морено сообщил в "Твиттере" о переходе к фазе медленного затухания пожара.
Среди причин катастрофы местные власти называют не только климатические изменения, но и неправильное управление лесным хозяйством, отток сельского населения, оставленное без присмотра горючее.