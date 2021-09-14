"Запад-2021" пугает Европу

Балтийские страны и Польша обеспокоены проведением совместных российско-белорусских военных учений "Запад - 2021" у своих границ. Они считают, что некоторые действия могут угрожать их суверенитету.

Накануне в Риге прошла встреча министров иностранных дел и обороны Польши и стран Балтии. На ней глава польского МИДа Збигнев Рау отметил, что в силу географического положения и общей истории Польша и страны Прибалтики одинаково оценивают международную ситуацию.

Мы пристально наблюдаем на учениями "Запад". Несмотря на то, что любая страна имеет право проводить военные учения, ограниченная прозрачность, более широкий контекст маневров и сопутствующие гибридные действия вызывают нашу озабоченность Збигнев Рау министр иностранных дел Польши

Приграничные с Беларусью страны также встревожены ситуацией с мигрантами. По их мнению, Минск использует ее как рычаг давления на своих европейских соседей.

В этой связи страны ЕС предлагают сосредоточить внимание на безопасности внешних границ и предотвращении нелегальной миграции, а не на устранении последствий от ее неконтролируемых потоков.

Основной удар на себя приняли Польша и Литва. В целях остановки потока нелегальных мигрантов страны установили на своих границах заборы с колючей проволокой.