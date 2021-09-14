Папа римский выступил против предубеждений

Папа римский Франциск в ходе визита в Словакию встретился со здешними представителями цыганского меньшинства. Для этого 84-летний понтифик посетил давно пришедший в упадок жилой комплекс Lunik IX города Кошице на востоке страны, населённый преимущественно цыганами. Большинство из них живёт в тяжёлых условиях – вода, электричество, газ и обогрев отключены за неуплату. К приезду папы римского местные власти спешно отремонтировали дорогу и привели в порядок лестницы.

По словам организаторов, более 30 тысяч человек собрались на мессу, во время которой папа римский обвинил европейских политиков в лицемерии и призвал отказаться от предубеждений и дискриминации, от которых нередко страдают цыгане.