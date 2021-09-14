Владимир Путин принял в Кремле Башара Асада

Президент России Владимир Путин провел переговоры с сирийским коллегой Башаром Асадом. Путин поздравил Асада с победой на выборах и подчеркнул необходимость диалога с оппонентами сирийской власти. Российский лидер назвал проблемой присутствие на отдельных территориях Сирии иностранных военных, без решения ООН и без санкций Асада. Конфликт в Сирии, который перерос в полномасштабную гражданскую войну начался в марте 2011 года с протестов против Асасда. В конфликте участвуют правительственные силы, выступающие на стороне Асада, умеренная оппозиция и исламистские группировки. Россия начала военную операцию в Сирии в сентябре 2015 года. Она продолжалась пять месяцев и 14 дней.