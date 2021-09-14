США: ураган "Николас" направляется к Хьюстону

Тропический шторм "Николас", приближаясь к побережью США, превратился в Мексиканском заливе в ураган и направляется к городу Хьюстону. Он несёт с собой ветры скоростью 120 км / ч, проливные дожди и штормовые волнения на море.

Власти призвали местных жителей по возможности оставаться дома. К вечеру понедельника несколько дорог примерно в 1,5 часах езды от Хьюстона были закрыты из-за наводнения. Метеорологи предупреждают, что на юго-востоке Техаса может выпасть до 50 см осадков. Ожидается, что со вторника Николас ослабнет, продолжая свое движение на северо-восток.

"Штат одинокой звезды" привычен к штормам и ураганам. Но с потеплением поверхности Мирового океана, по мнению ученых, эти явления становятся всё более мощными и риск для прибрежных сообществ, которые становятся жертвами наводнений и разрушений, растёт.