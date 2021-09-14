Израиль и Египет : историческая встреча

"Очень важной и продуктивной" назвал премьер-министр Израиля Нафтали Беннет прошедшую в понедельник в городе Шарм-эш-Шейх встречу с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. Это первый визит главы израильского правительства в Египет за последние 11 лет. Стороны три часа беседовали с глазу на глаз, в фокусе внимания - перспектива возрождению мирного процесса в регионе. Встреча прошла в контексте роста напряженности вокруг сектора Газа в последние дни.