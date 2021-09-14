Ангела Меркель в Сербии

Ангела Меркель приыбла с взизитом в Cербию , чтобы поддержать расширение ЕС в сторону Балкан. Канцлер ФРГ призывает Евросоюз укреплять своё влияние в регионе, где Россия и Китай также имеют действенные рычаги.

На совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александаром Вучичем в Белграде она сказала:

"_Мы, европейцы, уже являющиеся членами Европейского Союза, всегда должны помнить, что наш абсолютный геостратегический интерес заключается в том, чтобы принять эти страны в Европейский Союз, а мы видим, что на этом пути наблюдаются и шаги назад, что здесь, на Балканах чувствуется также влияние многих других регионов мира". _

Меркель призвала Сербию сделать `` дальнейшие шаги в направлении верховенства закона, демократии, плюрализма общества 'и найти решение конфликта с Косовым путем переговоров.

После Белграда канцлер ФРГ отправится в Тирану, где встретится с лидерами Албании и пяти других западно-балканских государств, стремящихся к членству в ЕС.