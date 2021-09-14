Греция: смерть свидетеля по делу Нетаньяху

В Греции при крушении самолёта Cessna 172 погиб один из свидетелей обвинения по делу бывшего израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Трагедия произошла в понедельник вечером над Эгейским морем вблизи острова Самос, где вылетевший из Хайфы самолёт должен был приземлиться. На борту находились два человека – бывший высокопоставленный чиновник министерства связи Израиля Хаим Герон и его супруга. Водолазы береговой охраны смогли обнаружить тела погибших и поднять их на поверхность.

Сообщается, что Герон был одним из свидетелей, которых намеревалась допросить израильская прокуратура в связи с судебным разбирательством по делу Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции. Греческая полиция начала расследование обстоятельств авиакатастрофы.