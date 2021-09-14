Анубис - кит, который жил на суше

Трудно поверить, но это научный факт: миллионы лет назад киты обитали не только в море, но и на суше.

Одно из доказательств - находка египетских палеонтологов. Окаменелости гигантского млекопитающего с четырьмя лапами обнаружили в Западной пустыне ещё в 2008-м. Недавно было установлено, что это - древний предок китообразных.

Абдалла Гоар, научный сотрудник палеонтологического центра, Университет Мансура: "Кит phiomicetus anubis жил 43 миллиона лет назад во Фаюмской впадине. Его длина составляла примерно три метра, а вес около 600 килограммов. Это один из самых крупных и свирепых хищников в регионе. Открытие имеет огромное значение для науки. Потому что это амфибия с четырьмя конечностями, находится в середине цепочки эволюции китообразных".

Вид кита настолько устрашающий, что назвали его в честь древнеегипетского бога смерти - Анубиса. Животное обитало преимущественно на суше, охотилось в воде.

Находка помогает пролить свет также и на то, как китообразные эволюционировали из травоядных в плотоядные, наземных - в водоплавающие, которые сегодня живут на нашей планете.