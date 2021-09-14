Сменит ли Калифорния губернатора?

Президент США Джо Байден приехал лично поддержать губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома накануне голосования, которое может отстранить его от должности.

Фактически повторные выборы главы штата призваны определить во вторник, одобряют ли калифорнийцы деятельность Ньюсома, а если нет, то кто его должен заменить.

- Взоры всей страны устремлен к Калифорнии, потому что решение, которое вам предстоит принять, не только окажет огромное влияние на Калифорнию, но и отразится на всей стране и, честно говоря, на всем мире. Я не шучу, и вот почему: вы все знаете, что в прошлом году мне пришлось участвовать в выборах против реального Дональда Трампа, - сказал Байден и перекрестился.

Прошлым летом 2020 года оппоненты губернатора-демократа начали очередную кампанию за проведение голосования по вопросу о его отставке. По законам Калифорнии, им нужно было собрать 1,5 млн подписей избирателей, их набралось 1,7 млн. Немалую роль тут сыграло недовольство населения деятельностью губернатора во время эпидемии. Но мнения избирателей разделились:

- Я владелец малого бизнеса, и проблемы таких, как я, считались незначительными. Поэтому меня закрыли, тогда как в других штатах я мог бы работать. Вот почему я тут же откликнулся и проголосовал за отставку Ньюсома.

- Я пришла сюда сегодня, потому что хочу предотвратить республиканский переворот в Калифорнии. Мне противны некоторые республиканские кандидаты и то, что из-за них происходит в нашей стране. Поэтому я хочу поддержать Гэвина Ньюсома. Я проголосовала против его отставки.

Гэвин Ньюсом - второй в истории Калифорнии губернатор, столкнувшийся с так называемым "отзывным голосованием". В 2003 году калифорнийские избиратели сместили губернатора-демократа Грея Дэвиса и заменили его республиканцем Арнольдом Шварценеггером.

Нынешнее голосование об отставке губернатора уже называют "лакмусовой бумажкой" в преддверии промежуточных выборов в будущем году, на которых будет решаться вопрос контроля над Конгрессом и судьба более половины губернаторских должностей в США.