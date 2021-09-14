ЕС готов к переговорам с "Талибаном"

Европейский союз готов к переговорам с группировкой «Талибан» при определённых условиях. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, выступая в Европарламенте. Он подчеркнул необходимость выделения помощи Афганистану.

– Цены на продовольствие растут. Финансовая система рушится. Европейская комиссия решила увеличить размер нашей помощи в четыре раза – с 50 до 200 миллионов евро. Но даже это – всего лишь капля в море. Для того, чтобы иметь хоть какую-нибудь возможность влиять на события, мы вынуждены взаимодействовать с «Талибаном», у нас просто нет другого выбора. Такое взаимодействие не означает признания, вовсе нет. Речь идёт о переговорах, обсуждениях и соглашениях – по мере возможности.

Ранее предствителии ООН заявляли, что в Афганистане заканчиваются запасы продовольствия и других предметов первой необходимости. Они обратились к международному сообществу с призывом направить в страну гуманитарную помощь, чтобы не допустить здесь голода.