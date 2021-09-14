"Талибан" обеспечит безопасность?

Многие политики выражают опасения, что с приходом к власти «Талибана» в Афганистане смогут обосноваться различные террористические группировки. При этом, согласно подписанному в прошлом году в столице Катара соглашению с предыдущей администрацией США, талибы обязались не допускать этого. Об этом напомнил госсекретарь США Энтони Блинкен в Комитете Сената по международным отношениям:

– «Талибан» обязался не допускать использования территории Афганистана террористическими группировками, включая Аль-Каиду и Игил, в качестве базы для проведения внешних операций, направленных против США или наших союзников. Мы возлагаем на них ответственность за это. Это не значит, что мы намерены на них полагаться. Мы продолжим непрестанно отслеживать угрозы и укреплять наш контртеррористический потенциал в регионе для нейтрализации этих угроз, если потребуется.

Со своей стороны, исполняющий обязанности министра иностранных дел Афганистана в правительстве талибов Амир Хан Муттаки заявил по этому поводу:

– Как мы ранее уже сообщали, заявляли и обещали, афганская территория не будет использоваться против кого-либо.

Между тем в вопросе устранения угроз США едва ли могут рассчитывать лишь на свои ударные дроны, далеко не всегда демонстрировавшие эффективность.