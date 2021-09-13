Иран не предоставит записи с ядерных объектов

Иран разрешит инспекторам МАГАТЭ задействовать камеры наблюдения, установленные на своих ядерных объектах, но не станет предоставлять им сделанные записи, которые будут храниться в сейфах в Иране. Об этом было объявлено после прошедшей здесь в воскресенье встречи директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси с главой иранского ядерного ведомства.

– Все проводимые Ираном работы носят мирный характер, – отметил Саид Хатибзаде, представитель иранского МИДа. – МАГАТЭ продолжит свои инспекции и наблюдения в соответствии с соглашением о гарантиях, но всё, выходящее за эти рамки, мы прекратили, в соответствии с законом, принятым парламентом.

По словам Гросси, достигнутая договорённость обеспечивает возможность проведения дальнейших переговоров. Между тем, уже более полугода доступ инспекторов МАГАТЭ на иранские ядерные объекты серьёзно ограничен. Ситуация обсуждалась на заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии, прошедшем в понедельник.

По данным опубликованного во вторник отчёта ООН, в последние месяцы Иран заметно увеличил объёмы производства обогащённого урана.