В Греции попасть в ресторан теперь можно только с санитарным паспортом

В Греции вступили в силу новые меры по борьбе с распространением коронавируса. С 13 сентября и по меньшей мере до конца марта будущего года посещать развлекательные центры, кафе и рестораны (речь идет о внутренних помещениях) смогут только люди с санитарными паспортами. В документе должны быть данные о вакцинации или перенесенном COVID-19. Проверка сертификатов, по словам сотрудников заведений общественного питания, лишь одна из проблем.

Георгий Каперонис, менеджер ресторана: "Осуществлять контроль будет не так просто. Для проверок потребуются дополнительно два человека. Посещаемость-то высокая. К тому же греки едят в определенное время. Все клиенты приходят практически к одному и тому же часу. Но мы обязаны выполнять указания властей. Думаю, мы понесем убытки, поскольку много греков все еще не привиты от коронавируса".

Власти надеются, что со временем кто-то пересмотрит свои взгляды на вакцинацию: трудно представить человека, который полностью откажется от походов в кафе с друзьями, родственниками или коллегами.

Яннис Карагиоргас, Еuronews: "В Афинах в день вступления в силу новых санитарных мер, не привитые греки, впрочем, как и большинство вакцинированных, сидели на террасах кафе. Настоящее испытание начнется с наступлением зимы, когда не будет так тепло. Смогут ли рестораны контролировать поток вакцинированных или переболевших COVID-19 клиентов, которым захочется сидеть в помещении, а не на улице?"