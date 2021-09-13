Теледебаты в Германии: Шольц опять лидирует

В канун выборов в Бундестаг теледебаты в Германии вновь выиграл кандидатов от социал-демократов. Министр финансов Олаф Шольц обошел своих оппонентов - Армина Лашета из правящего блока ХДС/ХСС и Анналену Бербок от оппозиционных "зеленых".

Все 90 минут дискуссий Лашет, протеже Ангелы Меркель, атаковал Шольца, обвинив его в нежелании исключить создание коалиции с Левой партией, наследницей социалистов из ГДР. "Всем должно быть ясно: даже если ваша партия придет на выборах второй, но возможность предоставится, вы будете строить коалицию с левыми", - заявил он.

Оппоненты разыграли и климатическую карту: в ходе дебатов взаимно упрекали друг друга в сдерживанию усилий по защите окружающей среды. По мнению Шольца, политика ХДС/ХСС в этой сфере приведет к росту безработицы. "Вы в ХДС/ХСС заявляли, что нам не нужно больше электроэнергии, - напомнил Шольц. - С такой стратегией вы добьетесь сокращения рабочих мест в секторе, согласитесь? Я со своей стороны хочу укрепить долю альтернативной энергии, мы уже выдвигали немало предложений, но они были отклонены вашими однопартийцами".

Кандидат от "зеленых" Анналена Бербок тем временем обвинила участников дебатов в стремлении уйти в риторику вместо того, чтоб конкретизировать грядущие вложения в защиту экологии. Она со своей стороны призвала Германию отказаться от угля к 2030 году.

"Я предлагаю инвестировать 50 миллиардов евро в год, к примеру, в развитие инфраструктуру - расширение сети железных дорог, ветряные турбины и солнечные батареи. Надо делать это сейчас, потом все очень подорожает и мы не сможем это оплатить".

Это вторые теледебаты, выигранные Шольцем, подтверждают зафиксированное социологами снижение популярности у немцев блока Ангелы Меркель. У Лашета осталось мало времени, чтобы переломить ситуацию.