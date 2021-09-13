Защищать природу ценой жизни

Колумбия второй год подряд удерживает печальную пальму первенства самой опасной страны для защитников природы и окружающей среды . По данным НПО Global Witness, в 2020 году по всему миру были убиты не менее 227 активистов- экологов, почти треть из них (65) в Колумбии. За ней следуют такие страны, как Мексика (30), Филиппины (29), Бразилия (20) и Гондурас (17).

Селия Уменза очень хорошо знает, что значит жить под угрозой. Он не раз становилась мишенью нападений и была вынуждена менять место жительства. Селия входит в так называему "Гваридию коренных народов" Колумбии, защищающую воду и землю от добытчиков полезных ископаемых. Их борьба идёт в департаменте Каука, на юго-западе страны. На территориях коренных народов удалось предотвратить проникновение горнодобывающих предприятий, заплатив очень высокую цену: каждую неделю в этом году убивали одного из товарищей Селии, но она не намерена отступать:

"Мы должны продолжить дело стольких отдавших за это свои жизни женщих, стольких погибших за это мужчин. Поэтому мы говорим себе: "Эта борьба не может прекратиться из-за того, что кто-то в ней погибает. Мы обязаны продолжать эту борьбу".

Первое покушение на жизнь Селии было совершено в 2005 году. Ей пришлось регулярно переезжать в целях безопасности. Сейчас власти предоставили охрану активистке и её четырём товарищам. Предлагали также бронежилет, нро Селия от него отказалась. Трое её детей живут далеко, а муж оставил семью, не выдержав постоянных угроз и переселений.

По данным неправительственной организации Global Witness, в 2020 году горнодобывающая промышленность и агробизнес были причастны с 34 убийствам защитников окружающей среды в Колумбии.