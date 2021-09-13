Что стало с собаками, оставленными в аэропорту Кабула

В этом временном центре нашли приют десятки собак. Животные были оставлены в кабульском аэропорту в прошлом месяце во время эвакуации из Афганистана иностранных граждан.

Кому принадлежали собаки неясно. Многих нашли в клетках. Четвероногие страдали от жары и не имели надлежащего доступа к воде и пище.

Защитники прав животных утверждали, что служебных собак бросили в аэропорту американские военные. Пентагон подобные сообщения опровергал, заявляя, что войска США не оставляли никаких собак в клетках в международном аэропорту имени Хамида Карзая.

Сейчас те, кто занимаются собаками, пытаются понять, возможно ли этих животных привлечь к работе воздушной гавани. По словам инструкторов, некоторые собаки были обучены распознавать наркотики или взрывчатые вещества.