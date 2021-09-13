"Каждый день здесь как год": репортаж из крупнейшей тюрьмы Афганистана

Тюрьма "Пули-Чархи" на окраине Кабула — самая большая в Афганистане. Она получила печальную известность ещё в конце 1970-х, а во времена американцев здесь держали тысячи человек; отдельное крыло было отведено боевикам "Талибана". Они называли эту тюрьму "Гуантанамо".

Теперь талибы сами управляют Афганистаном и этой тюрьмой. Для них этот комплекс — символ унижений и несправедливости.

Они пригласили съёмочную группу Euronews посетить "Пули-Чархи". Сейчас большинство камер пустуют. Талибов начали постепенно выпускать отсюда ещё при прошлой власти — руководство страны так хотело продемонстрировать свою добрую волю, чтобы начать с талибами переговоры о примирении.

Анелиз Боржес, Euronews:

"Условия здесь были далеки от идеала. Они говорят, что камеры были переполнены, используют слово "отвратительно" для описания того, как обращались с заключёнными. Сейчас, когда власть перешла к талибам, они заявляют, что в тюрьме остались около 60 заключенных, и с ними обращаются достойно".

Шарафатулла Хозайфа, начальник тюрьмы Пули-Чархи:

"Мы стараемся не допустить повышения уровня преступности. И о мерах мы объявим примерно через неделю".

Талибы выпустили отсюда почти всех заключённых ещё в середине августа. Шарафатулла Хозайфа был назначен начальником заведения лишь недавно, и пока ещё разбирается с особенностями работы. Он повторяет то, что руководители талибов заявляли неоднократно: прошлое забыто, все прощены, начинается новая глава истории:

"Мы не собираемся мстить. Амнистия уже объявлена. Все афганцы, служившие в армии и полиции, прощены".

Но заключённые, сидящие теперь в Пули-Чархи, рассказывают нечто другое. Нам позволили поговорить через металлическую дверь с 22-летним жителем Кабула.

Мохаммед, заключённый:

"Нас было четверо, мы зашли в гостиницу, чтобы купить еды. Курица стоит 200 афгани, мы взяли две. И ещё хлеба. Итого получалось 500 афгани. Но в гостинице сказали: 750. Я ответил "Нет, за что ещё 250? У меня денег-то больше нет. Я предложил им свой телефон, пока я буду искать деньги. Но тут пришли солдаты из отряда "Бадри", избили нас и притащили сюда.

Никто из нас не собирался в тюрьму. Мы не хотим тут сидеть. Мы хотим вернуться домой, к семьям. Мы не преступники. У них нет никаких доказательств того, что мы что-то нарушили. Тут каждый день как год.

Если мусульмане слышат меня — я невиновен, но я тут. Мы приняли Исламский Эмират, мы принимаем ислам и Коран, но никто сюда не приходит и не просит за нас".

Семья Мохаммеда, скорее всего, даже не знает, что он здесь. Сотрудники тюрьмы не сказали нам, как долго его тут продержат.

На обратном пути из тюрьмы сопровождающие рассказывали нам о новом, справедливом Афганистане, где ко всем будут относиться беспристрастно.

И в Афганистане, и за рубежом многие с тревогой ждут новостей о том, каким будет правосудие "Талибана".