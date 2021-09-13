Катар посредничает в Афганистане

Новое афганское правительство ищет союзников. В воскресенье представители талибов встретились с министром иностранных дел Катара Мохаммадом бин Абдулрахманом Аль-Тани, который стал самым высокопоставленным должностным лицом, посетившим страну после захвата власти радикалами. Катар играет роль посредника в Афганистане, призывая официальных лиц страны вовлечь все стороны в процесс национального примирения.

Пытаясь консолидировать свое правительство, Талибан столкнулся с огромным экономическим кризисом. Несмотря на возобновление импорта сырья и топлива более двух недель назад, цены растут, что вызывает жалобы граждан и транспортников.

На грани коллапса находится и система здравоохранения. Из-за отключения внешнего снабжения и нехватки персонала после того, как многие бежали из страны, оставшиеся изо всех сил пытаются лечить как можно больше пациентов, ожидая зарплаты, которая не выплачивается вот уже несколько месяцев.

Тем временем в Соединённых Штатах подводят черту под двадцатилетней войной в Афганистане, прощаясь с погибшими в результате взрыва террористов-смертников в кабульском аэропорту. Тело одного из убитых морских пехотинцев было с почестями доставлено в родной город.