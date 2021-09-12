"Инстакурс" для российских пенсионеров

Сети все возрасты покорны. Освоить Instagram и Facebook россиянам старше 50 помогает благотворительный фонд "Добрый город", который проводит для желающих специальный онлайн-курс.

На нём учат не только общаться в популярных соцсетях, но и создавать, размещать контент и даже продвигать свои услуги.

Екатерина Усанина, руководитель направления "Старшее поколение" фонда "Добрый город Петербург":

"Интсакурс - это обучающий курс для людей старшего возраста, которые хотят освоить Instagram. У каждого - своя причина. То есть у нас широкий спектр участников. Кто-то просто хочет смотреть фотографии детей и внуков и быть с ними на одной волне. А кто-то хочет продвигать себя как эксперта на достаточно успешной на сегодняшний день площадке".

К четвёртому занятию слушательница курсов Валентина Ионова - сама учитель по профессии - уже обновила свой профиль в Instagram, сняла и опубликовала пару сторис и синхронизировала приложение с аккаунтами в других соцсетях.

Валентина Ионова, слушательница "Инстакурса 50+":

"В рамкахInstagram__ я хотела бы реализовывать себя в рисовании с детками. Потому что я являюсь преподавателем правополушарного рисования для детей. Я бы хотела иметь свою собственную аудиторию - как говорят целевую аудиторию. Чтобы я взаимодействовала с этой аудиторией, чтобы я могла проводить занятия, потому что я планирую найти при помощи сети найти учеников".

Проект, призванный повысить качество жизни представителей старшего поколения, реализуется с 2019 года, а в пандемию, по словам организаторов, стал ещё более актуальным. Занятия проводятся бесплатно.