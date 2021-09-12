Авиакатастрофа в Иркутской области

В иркутской области по меньшей мере четыре человека стали жертвами авиакатастрофы. Двухмоторный пассажирский самолёт L 410 авиакомпании "Аэросервис" совершил жёсткую посадку в труднодоступной местности у села Казачинское в 500 км от Иркутска.

Среди погибших, по имеющимся данным, оба члена экипажа и два пассажира. Из числа пострадавших восемь человек уже доставлены в больницы. Всего на борту находились 16 человек.

На месте крушения работают 50 спасателей. По сообщениям агентств, вышившие пассажиры наводили сотрудников МЧС с помощью смартфонов, включая музыку и фонарики.

По заявлению прокуратуры, самолёт пытался совершить посадку в аэропорту Казачинского и уходил на второй круг. Среди версий произошедшего уже рассматривают отказ двигателя и ошибку экипажа в условиях тумана.