Афганистан получает тонны гуманитарной помощи от ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты поставляют в Афганистан десятки тонн гуманитарной помощи. Страна, где власть захватили талибы, оказалась в крайне тяжелой экономической ситуации. Кроме того, Афганистан сталкивается с продолжительной засухой и негативным влиянием пандемии. От недоедания, по данным Всемирной продовольственной программы ООН, страдают 90% населения.

Ибрагим Моарафи, региональный директор GAAC HOLDING: "Я могу подтвердить, что с 3 сентября власти ОАЭ открыли воздушный коридор для оказания гуманитарной помощи правительству Афганистана. С этого дня и по настоящее время мы обслуживали по 11 рейсов почти ежедневно, и приняли 255 тонн медицинской помощи и продуктов питания для народа Афганистана".

В минувшую субботу два самолета из ОАЭ доставили в Афганистан сухое молоко, растительное масло и лекарства. Глава администрации аэропорта Кабула Абдул Хади Хамдан сообщил, что воздушная гавань полностью восстановит внутреннее и международное авиасообщение в течение нескольких дней.