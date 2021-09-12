В Израиле судят бежавших из тюрьмы палестинцев

Четверо из шести палестинцев, сбежавших из израильской тюрьмы строгого режима на этой неделе, найдены и арестованы. Поздно вечером в субботу они по отдельности предстали перед судом Назарета, который продлил срок их содержания под стражей до 19 сентября.

Двое беглецов были задержаны на паркинге грузовиков в арабской деревне Умм аль-Ганем, двое других - в Назарете. Расследование дела о побеге продолжается, но его подробности держатся в тайне.

"Больше всего нас беспокоит то, чтобы с ними обращались справедливо, чтобы они не пострадали, не подвергались пыткам. В настоящее время их дело расследуются Секретной службой, и мы надеемся, что суд объяснит им, что до тех пор, пока они не встретятся с нами, они не должны сотрудничать с допрашивающими", - говорит адвокат Авигдор Фельдман.

Четверо из шести бежавших палестинцев были приговорены к пожизненному заключению, один содержался под стражей без приговора, а суд над шестым еще пока не завершился. Побег из хорошо охраняемой израильской тюрьмы превратил их в национальных героев, а повторный арест вызвал протесты и беспорядки на Западном берегу реки Иордан - в окрестностях Дженина был обстрелян израильский патруль, а поздно вечнорм в пятницу боевики из сектора Газа выпустили ракету по Израилю.