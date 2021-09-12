Тегеран допустит МАГАТЭ к камерам наблюдения на ядерных объектах Ирана

Тегеран и Международное агентство по атомной энергии договорились о параметрах мониторинга ядерных объектов Ирана. Решение принято после переговоров вице-президента Исламской республики, руководителя Организации по атомной энергии Ирана Мохаммада Эслами с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Последний назвал общение конструктивным.

Рафаэль Гросси, генеральный директор МАГАТЭ: "Сегодня мы смогли получить очень конкретный результат, который связан с непрерывностью работы здесь оборудования агентства. Речь идет о доступе МАГАТЭ к видеокамерам на ядерных объектах в Иране. Это необходимо нам для предоставления информации и гарантий как МАГАТЭ, так и всему миру о том, что все в полном порядке".

Сообщается, что инспекторам МАГАТЭ разрешено провести обслуживание указанного оборудования и заменить носители информации, которые будут храниться под совместными печатями МАГАТЭ и Организации по атомной энергии Ирана. С апреля Тегеран и группа стран-посредников ведут переговоры о возможности восстановления иранской ядерной сделки в ее первоначальном виде.