В эту субботу исполнилось ровно 20 лет тому дню, который положил начало войне США с террором. Как она отразилась на жизни миллионов людей за тысячи километров от Нью-Йорка? Эмаль Ахмади не видел, как два угнанных самолета врезались в башни-близнецы 11 сентября 2001 года. В то время Афганистан находился под контролем талибов, и телевизоры здесь были под запретом.

- Да, кто-то сказал, что слышал об этом по радио, - вспоминает Эмаль.

Но его жизнь и жизни многих его соотечественников-афганцев были отмечены этим днём и последующей «войной с террором», начатой Соединёнными Штатами.

- Инженер Земараи Ахмади, Замир, Фарзад, Фейсал, Насер, Арвин, Беньямин, Малика, Ааят, Сомея ... их было 10 человек.

10 членов семьи Эмаля погибли во время последнего удара США в Афганистане.

- Вот это принадлежало моей дочери... Это тапочка моей дочери.

Американское комадование заявило, что целью операции был террорист-смертник, подозреваемый в подготовке нападения на аэропорт Кабула. Эмаль это категорически отрицает.

- Были ли здесь террористы?

- Вам лучше известно, что это было большой ошибкой США, когда они нанесли удар по мирным жителям здесь. Это было неправильно. Это была ошибка.

Теркаты 11 сентября спровоцировали самую продолжительную и самую смертоносную войну Америки. На момент, когода войска США покинули Афганистан, конфликт унес жизни более 2500 американских солдат. А число погибших афганцев превысило 150 тысяч. И этот факт лишь способствовал подпитке той идеологии ненависти, которую Америка как раз и пыталась победить.

- Моё послание США и другим странам, которые не хотят совершать ошибки в Афганистане: не пытайтесь атаковать мирных жителей. Потому что афганцы очень любят членов своих семей. И когда они теряют отца, брата или сына, им очень тяжело.

Эмаль говорит, что не хочет мстить. Он был переводчиком для американских военных, подал заявление на получение специальной иммигранской визы и планировал покинуть Афганистан. Теперь, по его словам, эти планы обрушились. Он сам чувствует себя заживо похороненным после гибели всех близких.