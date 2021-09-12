Французское шампанское возвращается в Россию

Французское шампанское вернётся на прилавки российских магазинов. Межпрофессиональный комитет вин Шампани объявил о возобновлении поставок напитка в Россию, несмотря на споры о названии.

Виноделы Франции посчитали недопустимым лишать своей продукции потребителей с приближением новогодних праздников, заявили в комитете.

Шарль Гомер, Межпрофессиональный комитет вин Шампани: "Для нас крайне важно возобновить экспорт в Россию. Это был вопрос номер один. Ещё одна задача - попытаться обсудить и согласовать решение, по которому мы могли бы сохранить за собой право на использование этого названия".

В июле в России был принят закон, по которому термин "шампанское" может применяться только для напитков отечественного производства. Остальные должны называться "игристым вином".

Во Франции настаивают: Шампань — регион происхождения французского шампанского, и это название юридически защищено во многих странах.

"Для меня шампанское - то, что оттуда. Всё остальное - игристое, просекко, кава - тоже вкусные напитки, для какого-то повода они подойдут. Но всё же шампанское связано с конкретным регионом. Это как если бы сказали, что "Бордо" могут называться только вина, произведённые в Краснодарском крае", - говорит наш собеседник по имени Владимир, встретившийся в отделе алкогольных напитков одного из магазинов.

В комитете подчеркнули, что не желают доводить дело до ВТО и будут соблюдать новые правила. В руководстве также отметили, что "на российский рынок приходится 0,5% от общего объёма продаж продукции из Шампани . Но это имиджевый рынок, где шампанское стоит дорого".

Поставки в Россию возобновятся с 15 сентября.