Афганистан: раздельное обучение и исламский дресс-код

Талибы, захватившие власть в Афганистане, разрешат женщинам получать высшее образование, но отдельно от мужчин. Помимо этого исламисты назвали и другие условия, при которых обучение в университетах будет возможно для студенток.

По словам министра высшего образования Афганистана Абдуллы Баки Хаккани, у учебных заведений должна быть возможность разделить аудитории на мужские и женские. В качестве альтернативы предлагается составлять расписание занятий таким образом, чтобы девушки и юноши не пересекались. Еще один предлагаемый ВУЗам вариант - ставить в помещениях перегородки. Подчеркивается, что обучать девушек должны преимущественно преподаватели-женщины.

Анелиз Боржес, Euronews: "Хаккани, недавно назначенный талибами на пост министра высшего образования, объявил о новых правилах для женщин, желающих продолжить обучение в университетах страны. На состоявшейся в воскресенье пресс-конференции он заявил, что хотя женщинам разрешат получать ученую степень в аспирантуре, они должны будут принять новую политику, включающую раздельное обучение и обязательное ношение одежды, предусмотренной шариатом. Хаккани не уточнил, должны ли женщины закрывать лицо во время занятий. Министр так же сообщил, что некоторые предметы будут пересмотрены, однако не уточнил, что именно изменится в учебном плане. Ранее талибы запретили женщинам заниматься спортом и заявили, что публичное исполнение музыки не поощряется. Международное сообщество внимательно следит за тем, насколько изменилось движение "Талибан", в особенности его отношение к женщинам. В этой связи Хаккани сказал, что "Талибан" не хочет поворачивать время вспять, на 20 лет назад и вместо этого пытается развивать то, что существует в Афганистане на сегодняшний день".