"Событие" — лучший фильм Венеции

Главный приз Венецианского кинофестиваля — "Золотого льва" — получил фильм "Событие" француженки Одри Диван: не только режиссёра, но и правозащитницы, борющейся за права женщин. Действие фильма разворачивается во Франции 1963 года. Героиня узнаёт, что беременна, но аборты в стране тогда были запрещены.

Итальянцу Паоло Соррентино вручён Гран-при жюри — за фильм "Рука бога", автобиографическую работу о Неаполе 80-х годов.

Лучшей актрисой стала Пенелопа Круз: так отметили её работу в фильме Педро Альмодовара "Параллельные матери".

Звание лучшего актёра досталось филиппинцу, экоактивисту Джону Арсилье за роль в мини-сериале "На работе: Пропавшие 8".