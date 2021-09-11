Меркель: "Кризис с беженцами — гибридная атака"

Канцлер Германии Ангела Меркель обратилась к Беларуси с призывом помочь беженцам, которые оказались на границе с соседними странами, и подчеркнула недопустимость гибридных атак с использованием людей, которым нужна помощь. Об этом она заявила во время визита в Варшаву.

Ангела Меркель, канцлер Германии:

"Мы сейчас видим на восточной границе гибридные атаки, средства давления в виде беженцев. Это касается Литвы и Польши. Мы должны предоставить гуманитарную помощь, но в то же время защищать внешние границы Евросоюза".

Ранее Польша и Литва обратились к ЕС с призывом применить более жёсткие меры к Минску, они считают именно белорусские власти ответственными за миграционный кризис.

Власти Польши заявляют о резком росте числа нарушений границы в последние месяцы. Варшава начала строить на белорусской границе забор и объявила режим чрезвычайной ситуации в приграничных районах.

Для Ангелы Меркель поездка в Польшу — один из последних зарубежных визитов перед отставкой. Имя нового канцлера Германии станет известно в конце месяца.