Принц Эндрю: дело об изнасиловании

Принц Эндрю получил юридические документы по иску, в котором он обвиняется в сексуальном насилии. Жалоба была доставлена 27 августа в дом второго сына королевы Великобритании в Виндзоре в его отсутствие. Иск подала американка Вирджиния Джуффре. Она утверждает, что её заставили заняться сексом с принцем, когда она была несовершеннолетней.

Ранее герцог Йоркский отошёл от исполнения обязанностей члена королевской семьи из-за скандала, связанного с его другом финансистом Джеффри Эпштейном. На суде против американца свидетельница указала на принца как одного из мужчин, с которыми Эпштейн принуждал её заниматься сексом.

61-летний принц Эндрю уже отрицал подобные обвинения в интервью BBC в ноябре 2019 года, которое подверглось критике из-за того, что он не выразил ни единого сожаления по поводу своей дружбы с Эпштейном и ни малейшего сочувствия к жертвам. Сам Эвштейн покончил с собой в тюрьме.

В частности, принц выразил сомнения в подлинности нашумевшей фотографии, на которой он запечатлен с Вирджинией Джуффре и на заднем плане Гислен Максвелл, которая остаётся в тюрьме (суд над ней должен начаться 29 ноября в Нью-Йорке).