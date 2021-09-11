Apple проиграла Epic Games

Apple не сможет запрещать разработчикам приложений размещать ссылки на сторонние сайты в онлайн-магазине AppStore. Такое решение вынес суд в Окленде, штат Калифорния.

Ранее Apple размещать такие ссылки не позволяла, опасаясь, что покупки, которые пользователи будут делать вне магазина приложений, плохо отразятся на финансовых результатах компании, берущей с них комиссию. Иск против коорпорации подал разработчик Epic Games, которому принадлежит популярная игра Fortnite . Она была удалена из AppStore по причине того, что новая версия приложения позволяла игрокам приобретать внутреннюю валюту и делать напрямую другие покупки, обходя встроенные платежные механизмы каталога приложений.

На фоне решения суда акции Apple начали дешеветь