Мостра: день последний

На красной ковровой джорожке Венецианского международного кинофестиваля - филиппинский режиссёр Эрик Матти и актёры, сыгравшие в его фильме "На работе: пропавших 8". В основе картины, представленной в конкурсной программе, лежат реальные события. Фильм решительно осуждает коррупцию и безответственность политиков. Это история о том, как коррумпированные правоохранители используют заключённых в качестве киллеров, а один журналист начинает расследовать исчезновение своих коллег.

Французский режиссёр Стефан Бризе вступил в борьбу за Золотого льва своей новой картиной "Другой мир", поднимающей тему разрушения семьи под воздействием большого капитала. Супружеская пара переживает развод после того, как напряжённые требования на работе мужа - его играет Венсан Линдон - стали тяжким бременем для брака и подорвали душевное состояние героя. А корпорация без сожаления уволила его, когда он попытался вступиться за других.

Джей-Ло появилась на красной ковровой дорожке под руку с Беном Аффлеком. Пара представляла фильм "Последняя дуэль", сценарий которого Аффлек написал в соавторстве с Мэттом Дэймоном, сыгравшим главного героя. Аффлек сыграл роль второго плана. Режиссёр - Ридли Скотт, в картине снялись также Джоди Комер и Адам Драйвер.

Вернувшись с войны, нормандский рыцарь узнаёт, что сосед и соперник изнасиловал его жену Маргарит. Но её словам никто не верит, и супруги обращаются лично к королю, который, заслушав свидетельства, приказывает разрешить конфликт в честном поединке. От исхода битвы зависит судьба не только её участников, но и Маргарит. В случае поражения мужа её сожгут на костре за ложные обвинения.

Перед показом фильма (во внеконкурсной программе) Ридли Скотту была врученая премия Cartier Glory за особый вкалд в современную индустрию кино.

Обладатель Золотого льва этого года, главного приза Венецианского кинофестиваля, будет объявлен в субботу вечером.