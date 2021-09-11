Женская акция в поддержку талибов

Около 300 афганок собрались в амфитеатре Кабульского университета, чтобы выразить, как было объявлено, поддержку захватившему власть в стране режиму движения "Талибан", политика которого в отношении женщин вызывает беспокойство международного сообщества.

Большинство присутствующих были в чёрной парандже, закрывающей и всё лицо кроме глаз, как это было принято при первом правлении талибов в Афганистане с 1996 по 2001 год. Тогда в стране царили законы шариата, запрещающие женщинам учиться или работать.

С флагами новых хозяев Афганистана в руках, собравшиеся слушали ораторов, которые рассказывали о мерах, предпринимиаемых их правительтсовм. В конце выступлений участницы акции прошли по улице, размахивая плакатами, на которых, в частности, было написано "Женщины, которые покинули Афганистан, не могут представлять нас" или Ммы удовлетворены отношением и поведением моджахедов (Талибана)".

Вернувшись к власти через 20 лет, талибы обещали изменить свой подход. Они завили, что права женщин будут уважаться, и что они смогут даже учиться в университет при условии соблюдения надлежащего дресскода и разделения студентов разного пола занавеской.

Сменявшие друг друга на трибуне университета ораторы раскритиковали тех афганских женщин, которые в последние дни вышли на улицы в защиту своих прав. Запрет демонстраций, несанкционированных минист ерством юстиции они считали адекватной мерой, подчёркивая, что эта акция предаврительное разрешение получила.