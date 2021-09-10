"Очень серьёзная" интеграция России и Беларуси

"Очень серьёзными" назвал Александр Лукашенко достигнутые в четверг в ходе переговоров с Владимиром Путиным договорённости `по интеграции двух стран. Заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Беларуси может состояться 4 ноября, добавил он.

В ходе перговоров в Москве были согласованы 28 союзных программ. Что это означает на практике, спросил Euronews у белорусского политолога Валерия Карбалевича:

"Сделан еще один шаг на пути сближения Беларуси и России. Беларусь еще сильнее попадает в сферу геополитического контроля со стороны Москвы. Это для России сегодня принципиально важно, особенно на фоне тех событий, что произошли в Беларуси в прошлом году. Такая институциональная привязка с помощью экономических механизмов, унификации макроэкономической политики и законодательства означала бы, что Беларусь находится в сфере влияния России даже при условии, что в Минске сменится власть", - заявил Карбалевич.

Премьер-министр России Михаил Мишустин пятницу проведёт в Минске, где проходит заседание Совета министров Союзного государства. На нём одобрят принятые "дорожные карты" по интеграции двух стран в области налогов, энергетики, авиасообщения, платежных систем. Но эксперты предлагают не обольщаться:

– Три года понадобилось на то, чтобы разработать и подписать эти дорожные карты или союзные программы, – продолжает Валерий Карбалевич. – Сколько времени понадобится для того, чтобы их реализовать, никто не знает. Там написано до 2025-2027 года. Я сомневаюсь, что в эти сроки уложатся... Уверен, на пути реализации программ будет много противоречий, споров, дискуссий. В белорусско-российских отношениях подписанные и реализованные документы – две большие разницы. Обе стороны стараются выполнить только то, что им выгодно, а что невыгодно – пытаются саботировать".

В эту пятницу стартовали и стратегические учения вооруженных сил России и Беларуси "Запад-2021", которые проходят раз в два года. Всего в учениях участвуют до 200 тысяч человек личного состава, задействованы до 760 единиц боевой техники.