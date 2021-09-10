Венецианская Мостра: последний конкурсный день

Скоро будут объявлены лауреаты 78-го Венецианского кинофестиваля. Один из претендентов на "Золотого льва" - польский режиссёр Ян Матушинский со своей драмой "Не оставляй следов".

В основе фильма - реальная история юноши, до смерти забитого полицейскими. Сюжет разворачивается вокруг единственного свидетеля, который в один момент становится врагом государства.

В борьбе за главную премию братья Дамиано и Фабио Д'Инноченцо представили свой фильм "Латинская Америка".

Обычный город в центре Италии, обычная благополучная семья дантиста живет спокойной размеренной жизнью, пока его глава не обнаруживает в подвале собственного дома нечто страшное.

Вне конкурса на Венецианском кинофестивале состоялась мировая премьера ленты Ивана Атталя "Обвинение". В ней сиграли супруга французского режиссера Шарлотта Генсбур и их сын Бен Атталь.

Фильм снят по бестселлеру Карин Тюиль "Дела человеческие". Он рассказывает историю интеллигентной семьи. Её считают образцовой до громкого судебного процесса об изнасиловании, в котором обвинят сына героев.

За день до оглашения имён победителей всё внимание СМИ приковано к звёздной паре: Бен Аффлек и Дженнифер Лопес приехали в Венецию на премьеру средневекового киноэпоса Ридли Скотта "Последняя дуэль".