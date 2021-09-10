В США готовятся к 20-й годовщине терактов 11 сентября

В США готовятся к 20-й годовщине терактов. Днями памяти объявлены 10-е, 11-е и 12-е сентября. Ещё на прошлой неделе Джо Байден обязал генкпрокурора США в течение полугода рассекретить правительственные документы, касающиеся террористического нападения. Он обещал пойти на такой шаг ещё в ходе предвыборной кампании. А накануне президент США призвал всех сограждан по возможности принять участие в памятных мероприятиях.

Энтони Блинкен, госсекретарь США:

"Это доказало нашу способность защищать плюрализм, который долгое время был одной из главных ценностей нашей страны. Мы приняли наших братьев и сестёр — американских мусульман, и показали, что многие из нас готовы пойти на риск, чтобы помочь совершенно чужим людям. Сегодня мы вспоминаем это и многое другое — в том числе то, что 11 сентября больше, чем любое событие в нашей истории, изменило курс нашей страны и наше место в мире. Оно мотивировало целое поколение отдать свою жизнь службе".

На Нью-Йоркской бирже во время закрытия — минута молчания, и вместо традиционного звонка — лишь один удар колокола. В ложе почётных гостей биржи — родственники жертв теракта.