Администрация президента Байдена назвала антиконституционным закон, жестко ограничивающий проведение абортов в Техасе. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд заявил, что данная инициатива, известная также как "Акт о сердцебиении", должна "внушать страх" всем американцам.

Закон, принятый республиканским большинством штата, запрещает аборты по истечении шестой недели беременности, не делая исключений для случаев инцеста или изнасилования. Как отметили в Генпрокуратуре, большинство женщин на таком сроке даже не догадываются, что беременны.

В Минюсте США намерены добиваться отмены закона через суд.