Граждане ЕС поддержали Европарламент

Более 80% граждан Европейского союза согласны с тем, что средства на поддержку экономики должны выделяться государствам-членам лишь при соблюдении их правительствами демократических принципов и поддержки верховенства закона. Об этом говорят данные недавно проведённых опросов. Пресс-секретарь Европарламента Жауме Дюш Гийо приветствовал эти результаты:

– Европарламент ясно дал понять, что фонды восстановления ЕС не должны направляться правительствам, которые не уважают основные демократические ценности и не поддерживают верховенство закона. Подавляющее большинство граждан ЕС согласны с этой позицией. Помимо этого, исследование показывает обеспокоенность ряда стран ЕС по поводу эффективности использования этих дополнительных средств ЕС национальными правительствами.

В том, что власти должным образом использует средства программы «Следующее поколение ЕС» выразили уверенность менее половины опрошенных.

Таким образом, Венгрия и Польша пока остаются без поддержки Брюсселя, где считают, что в этих странах принимают законы, которые противоречат общеевропейским стандартам. В Будапеште заявляют, что изменения в свои законы вносить не намерены. Между тем Варшава уже согласилась пойти на ряд уступок Евросоюзу в этом вопросе. Ряд экспертов считают, что в итоге вопрос будет улажен, и Польша с Венгрией помощь получат.